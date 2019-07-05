Муж Лолиты назвал расставание с певицей «семейной историей»

Москва, 5 июля. Муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов назвал расставание «семейной историей».

Исполнительница ранее объявила о расставании с «молодым мужем». Милявская заявила, что гордится смелостью супруга, с которым провела целых девять лет, но отметила, что в последнее время они стали относиться друг к другу «ровно».

«Я ему желаю всего самого лучшего — совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь», — цитирует Милявскую журнал «СтарХит».

Дмитрий Иванов отказался рассказывать о причинах расставания, заявив, что это «внутренняя история».

«Семейная история двух людей из крови и плоти. Что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным», — заявил Иванов.

Лолита отметила, что сменила статус на «свободен!», но не планирует «искать себе новое приключение». В ближайшее время исполнительница не собирается искать спутника, а намерена наслаждаться семьей и работой.

Ранее Газета.ru сообщила, что у певицы практически полностью пропали связки. Эстрадная певица прошла медицинское обследование в одной из клиник Германии «у очень хорошего фониатра».

«Он меня осмотрел и воскликнул: «У вас же связок практически нет!» — сообщила исполнительница.

Певица выяснила, что связки способны «стираться» из-за постоянных нагрузок. В случае с Лолитой в этом нет ничего удивительного: артистка поет 35 лет подряд на концертах, не используя фонограмму.