ГОСТ, разрешающий скорость машин до 130 км/ ч, могут принять в конце 2019 года

Сочи, 5 июля. Предполагающий увеличение разрешенной скорости для автомобилей на некоторых дорогах до 130 км/ ч ГОСТ могут ввести уже в конце 2019 - начале 2020 годов. Об этом в кулуарах форума «Инновации в дорожном строительстве» сообщил замруководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Евгений Носов.

«У нас на автомагистралях скорость в принципе разрешена 110 километров в час. Сегодня говорили о том, что при соответствующем качестве покрытия, соблюдении всех нормативно-технических требований при проектировании и строительстве, скорость может быть увеличена до 130 км в час. Потому что у магистралей есть такая особенность - они рассчитаны на скорость 150 километров в час по своим техническим параметрам. Мы над этим вопросом работаем, ГОСТ должен быть принят в конце этого года либо в первом квартале 2020 года», — цитирует Носова ТАСС.

Заявление замруководителя Росавтодора прозвучало в кулуарах пятого Международного форуму «Инновации в дорожном строительстве», который проходит в Сочи с 3 по 5 июля. На мероприятие собрались руководители дорожно-строительных компаний, эксперты, представители органов власти и академического сообщества. Обсуждаются вопросы развития дорожно-транспортного сектора.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на СМИ сообщила, что начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников заявил о пригодности современных дорог в России к безопасной езде со скоростью до150 километров в час. По его словам, такую скорость можно разрешить, но не на всем протяжении трасс, а за исключением мест примыкания, виражей поворотов и определенного рельефа.

Черников подчеркнул, что современная дорожная инфраструктура позволила снизить смертность на дорогах России в два раза за последние десять лет. Показатель уменьшился с 32 до 18 тысяч человек. Самая низкая смертность в настоящее время наблюдается на платных дорогах, на которых есть включающая разделение потоков ограждением и искусственное освещение инфраструктура.