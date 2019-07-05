Боевики в Сирии обстреляли окраину Алеппо и населенные пункты провинции Латакия

Алеппо, 5 июля. Боевики в Идлибской зоне деэскалации обстреляли пять населенных пунктов в сирийской провинции Латакия и северо-западную окраину Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кермель, Икко, Сафсафа, Санджека, Сандран провинции Латакия и северо-западной окраины города Алеппо.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компетентные органы безопасности Сирии, находящиеся в провинции Эль-Кунейтра, обнаружили склад американских мин, спрятанный под землей, в одном из брошенных штабов запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Мины были спрятаны в нескольких метрах от израильской границы, в одной из деревень, находящихся на юге провинции Эль-Кунейтра.

1 Организация запрещена на территории РФ.