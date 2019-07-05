Чехия и Россия договорились о сохранении количества рейсов между странами

Москва, 5 июля. Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении количества авиарейсов между странами, сообщил официальный представитель чешского ведомства Франтишек Емелка.

По словам Емелки, межведомственные переговоры о рамках дальнейшего сотрудничества будут продолжаться до конца лета. При этом Чехия заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации, возникшей во вторник в пассажирских авиаперевозках с Россией.

«Мы не хотим допустить дальнейших ограничений в авиасообщении между нашими странами в период отпусков и не желаем доставлять неприятности авиапассажирам», — цитирует слова чешского политика ТАСС.

Ранее стало известно, что три российских авиаперевозчика, «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии», отменили рейсы в Чехию из-за аннулирования выданных им ранее разрешений на полеты. В Минтрансе РФ заявили, что это нарушает соглашение о воздушном сообщении России и Чехии.

В Чехии причин аннулирования разрешений не объяснили. Заместитель председателя палаты депутатов чешского парламента Войтех Филип заверил, что это связано с экономическими вопросами, а не с политикой.

В ряде СМИ появились данные о том, что ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам.

2 июля стало известно, что полеты авиационных компаний РФ вновь разрешены в Чехии. По данным Минтранса России, запрет был отменен после того, как Москва выдала Czech Airlines разрешение на полеты до 7 июля.