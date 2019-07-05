Рабочие ГАЗа прочитали рэп против санкций США в отношении предприятия

Ярославль, 5 июля. Рабочие ПАО «Автодизель» («Группа ГАЗ») обратились к властям США с просьбой снять с предприятия санкции, обращение они снял в виде клипа на песню в стиле рэп.

В композиции работники рассказывают о любви к предприятию, заявляя, что «30 лет отработал на родной автопром, тут друзья и коллеги, завод — второй дом». В песне говорится об ипотеке, детях, молодой жене и необходимости получать зарплату. Но введенные американскими властями санкции могут привести к тому, что автопром потеряет опору. Поэтому сотрудники предприятия просят «спасти ГАЗ».

«Кто же, кто услышит нас? Save GAZ! Save GAZ! Сохрани рабочий класс! Save GAZ! Save GAZ!» — призывают авторы песни.

Клип снимали на территории завода, на кадрах видны кабинеты, цеха и рабочий процесс.

Автором идеи стал сотрудник завода Илья Бондаренко. Слова для песни написала его коллега Лариса Белова. Авторы произведения надеются, что их услышат в США, сообщают СМИ.

«Возможно, когда введут санкции, части комплектующих у нас не будет. <…> Американцы заявляют, что санкции не направлены против простых людей, но это не так. Мы, работники завода, — как раз те простые люди, на которых эти санкции могут негативно отразиться!» — цитирует Бондаренко РИА Новости.

Накануне, 4 июля, сотрудники завода провели пикет у резиденции посла США в Москве, сообщает газета «Известия». Участники акции скандировали «Save GAZ» («Спасите ГАЗ») и держали в руках плакаты с текстом. В транспарантах говорилось о том, что санкции нарушают права простых людей.

Ранее Президент России Владимир Путин напомнил, что, несмотря на снятие обвинений, введенные из-за якобы имевшего место вмешательства в выборы США санкции продолжают действовать.

Отвечая на вопрос о выдвинутых в адрес Москвы обвинениях, Путин отметил, что «пиком абсурдности» стало утверждение о вмешательстве в американские выборы.