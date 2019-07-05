Итальянский вице-премьер похвастался в соцсетях фотографиями с Путиным

Рим, 5 июля. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опубликовал на своей странице в Instagram две фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным.

В четверг вечером премьер Италии Джузеппе Конте устроил официальный ужин для посетившего Италию и Ватикан Путина и членов российской делегации. На мероприятии присутствовал и Сальвини.

Политик опубликовал два снимка с мероприятия. На первом — он и российский президент крупным планом, на втором они вместе смеются.

«На работе», — коротко прокомментировал пост глава МВД.

Ранее Сальвини выразил мнение, что российский президент является «одним из тех людей, которые оставят след в истории». При этом он добавил, что Путин — «простой человек». Политик уточнил, что обсудил с Путиным Олимпийские игры, экономику и «безумные санкции Европы против России».

В четверг президент РФ прибыл с рабочим визитом в Италию. У него состоялись встречи с папой Римским в Ватикане, а также с премьер-министром Джузеппе Конте и с итальянским президентом Серджо Маттареллой.

По итогам переговоров Конте заявил, что правительство Италии занимает твердую позицию относительно санкционной политики. По его словам, «санкции не являются целью». Он сообщил, что «Италия работает для того, чтобы создались предпосылки для преодоления этого состояния в отношениях между Италией и Россией, Евросоюзом и Россией».