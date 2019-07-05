Посла Венгрии вызвали в МИД Украины за критику украинских законов

Киев, 5 июля. Замглавы МИД Украины Егор Божок вызвал на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы венгерского МИД Петера Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что украинский закон об образовании и закон о государственном языке нарушают права венгерской общины.

По словам дипломата, Киев удивлен высказываниями Сийярто, несоответствующим рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям.

Божок подчеркнул, что Киев пошел на встречу венгерской стороне по имплементации закона «Об образовании». А в законе о госязыке, по просьбе Венгрии, есть пункт о продлении переходного периода до 2023 года.

Отношения двух стран осложнились после появления информации о выдаче Венгрией в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Ухудшили ситуацию дискуссии об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.

В апреле этого года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает использовать украинский язык практически во всех сферах жизни — в больницах, учебных заведениях, магазинах, ресторанах, государственных органах и так далее.

Чиновники, врачи, учителя и юристы должны будут время от времени экзамен на знание украинского. За провал экзамена им грозит от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов. Следить же за исполнением закона будет специально созданная для этих целей Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Многие эксперты, политики и представители общественности подвергли критике закон, который фактически нарушает украинскую конституцию, а также европейскую хартию региональных языков. 16 июля Совбез ООН изучит данный закон на предмет дискриминации.