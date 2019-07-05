Вице-премьер Италии назвал Путина человеком, который оставит след в истории

Рим, 5 июля. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини считает президента РФ Владимира Путина человеком, который оставит след в истории.

В четверг вечером премьер Италии Джузеппе Конте устроил официальный ужин для посетившего Италию и Ватикан Путина и членов российской делегации. На мероприятии присутствовал и Сальвини.

После завершения ужина в эфире телеканала Rete4 Сальвини выразил мнение, что российский президент является «одним из тех людей, которые оставят след в истории». При этом он добавил, что Путин — «простой человек» и опубликовал в соцсетях фото с главой российского государства.

Политик уточнил, что обсудил с Путиным Олимпийские игры, экономику и «безумные санкции Европы против России».

Отметим, Сальвини является сторонником отмены санкционного режима. В частности, в мае вице-премьер Италии заявил, что ограничительные меры против Москвы не способны решить поставленные цели. Они лишь наносят вред экономике европейских стран. Он добавил, что вокруг снятия санкций против Москвы объединяются «все порядочные люди».

В четверг президент РФ прибыл с рабочим визитом в Италию. У него состоялись встречи с папой Римским в Ватикане, а также с премьер-министром Джузеппе Конте и с итальянским президентом Серджо Маттареллой.

По итогам переговоров Конте заявил, то правительство Италии занимает твердую позицию относительно санкционной политики. По его словам, «санкции не являются целью». Он сообщил, что «Италия работает для того, чтобы создались предпосылки для преодоления этого состояния в отношениях между Италией и Россией, Евросоюзом и Россией». По словам Конте, для отмены санкций необходимо создать определенные условия, и Рим будет работать над этим.