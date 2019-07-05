Благотворительный фонд «Вера» прокомментировал ограничения на закупки медицинских изделий

Москва, 5 июля. Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» озвучил свою официальную позицию по постановлению правительства РФ, ограничивающему возможности для закупок медицинских изделий.

В фонде выразили обеспокоенность постановлением кабмина от 26 июня, ограничивающим возможности для закупок медицинских изделий. Представители организации опасаются, что это может ухудшить качество помощи тяжелобольным взрослым и детям.

В сообщении отмечается, что пять — шесть лет назад благотворительные фонды стали закупать для своих подопечных качественное современное оборудование зарубежного производства. Это дало возможность ранее прикованным к постели людям вести активную жизнь, обеспечить мобильность тем, кто ранее вынужден был находится в реанимации, прикованным к громоздкой аппаратуре.

«Российских аналогов такого оборудования нет до сих пор. Но новое постановление правительства и типовые технические задания не позволят нам закупать его за рубежом», — подчеркивается в сообщении.

В фонде отметили, что за 14 лет работы организации «изучили все имеющиеся в мире аналоги» и знают, что лучше всего подходит их пациентам. При этом представленное в перечне кабмина «оборудование российского производства не может безболезненно заменить импортные аналоги».

«Если появится российский производитель, который сможет выпускать конкурентную и гарантированно безопасную продукцию, мы, безусловно, будем выбирать его. Но сегодня нет ясности по срокам появления на рынке отечественных медицинских изделий, сопоставимых по качеству с иностранными», — подчеркивается в сообщении.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил проанализировать возможности регионов в вопросах обеспечения населения льготными жизненно важными препаратами и как можно скорее решить эту проблему.