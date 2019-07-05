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Путин встретился с Берлускони в аэропорту Рима

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Путин встретился с Берлускони в аэропорту Рима

Рим, 5 июля. Президент РФ Владимир Путин после завершения официальной программы провел в аэропорту Рима краткую встречу с председателем партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Встреча с Берлускони была дружественной и непродолжительной.

В четверг президент РФ прибыл с рабочим визитом в Италию. У него состоялись встречи с папой Римским в Ватикане, а также с премьер-министром Джузеппе Конте и с итальянским президентом Серджо Маттареллой.

Встреча Путина и Папы Римского длилась около часа, сообщала «Газета.ру». Глава государства и понтифик обменялись подарками. Российский лидер подарил понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского. Папа Франциск в свою очередь вручил президенту РФ медаль, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, и гравюру с видом на площадь Святого Петра 1774 года.

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Автор: Олеся Волкова
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