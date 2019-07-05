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Кассиршу, похитившую из банка более 20 млн рублей, поймали в Казани

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Кассиршу, похитившую из банка более 20 млн рублей, поймали в Казани

Казань, 5 июля. В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В конце мая в полицию обратился представитель банка в Салавате с заявлением о пропаже более 20 миллионов рублей. Оперативники установили, что к краже может быть причастна сотрудница финансового учреждения, 1983 года рождения. Однако, когда полицейские явились к ней домой, выяснилось, что она вместе с мужем и двумя детьми скрылась.

Полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ РФ было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в Казани. В четверг ее задержали на съемной квартире. 

Как уточнили в МВД, похищенные деньги пока не найдены.

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Автор: Олеся Волкова
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