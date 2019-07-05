Трамп оценил ситуацию в Калифорнии после крупного землетрясения

Вашингтон, 5 июля. Президент США Дональд Трамп заверил, что власти контролируют ситуацию на юге Калифорнии, где произошло сильное землетрясение.

«Был в полной мере проинформирован о землетрясении в южной части Калифорнии. Кажется, что все вполне под контролем», — написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

В четверг землетрясение магнитудой 6,4 произошло в американском штате Калифорния. Эпицентр находился в 18 км к северо-востоку от города Риджкреста. Зафиксированы как минимум четыре крупных афтершока магнитудой от 3,5 до 4,7.

По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает RT. По данным местных СМИ, это самое сильное землетрясение в Калифорнии за последние 20 лет. При этом информация о серьезных разрушениях не поступала. Пожарные сообщали, что на некоторых зданиях зафиксированы незначительные трещины, поступали данные об обрывах линий электропередачи.