Папа Римский попросил Путина молиться за него

Ватикан, 4 июля. Папа Римский Франциск после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Ватикане попросил российского лидера молиться за него.

Провожая Путина из зала Апостольского дворца, где проходила аудиенция, папа Римский пожал ему руку и сказал: «Большое спасибо, молитесь за меня».

«Спасибо за содержательную и интересную беседу», — ответил российский президент.

Отметим, что понтифик традиционно завершает всеобщие аудиенции на площади Святого Петра, которые проходят по средам и воскресеньям, призывом молиться за него.

Президент РФ находится с визитом в Италии. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в ходе аудиенции у папы римского Франциска российский лидер обсудил с понтификом вопрос защиты христиан в Сирии и оказание гуманитарной помощи жителям этой страны. Путин сообщил, что в ходе встречи с папой Римским было подтверждено намерение уделить особое внимание сотрудничеству России и Ватикана в сфере культуры, образования и здравоохранения.

Встреча Путина и Папы Римского длилась около часа, передавал RT. Владимир Путин и Папа Римский обменялись подарками в ходе встречи в Ватикане. Российский лидер подарил понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского. Папа Франциск в свою очередь вручил президенту РФ медаль, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, и гравюру с видом на площадь Святого Петра 1774 года.

В РПЦ назвали эти переговоры очень важными и полезными, отметив, что Ватикан и Россия имеют сходные позиции по ряду вопросов мировой политики, считают важной поддержку традиционных ценностей брака и семьи, защиту прав христиан в тех регионах, где они подвергаются преследованиям.