Путин напомнил Европе, кто разрушил государственность в Ливии

Рим, 4 июля. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Италию напомнил, что государственность в Ливии разрушили военные НАТО.

На пресс-конференции после переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте в Риме журналисты поинтересовались у российского президента, что будет делать РФ по Ливии.

Путин ответил, что вопрос о действиях России в этой стране действительно важный. Однако «неплохо было бы вспомнить, с чего все началось, кто разрушил государственность Ливии».

«Насколько я себе представляю, это было решение НАТО, европейские самолеты бомбили Ливию. Результаты налицо — государственность Ливии уничтожена», — заявил Путин.

Напомним, в 2011 году в Ливии воцарился политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве действует двоевластие: запад контролируется правительством Национального согласия, которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

В начале апреля 2019 года глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи, который контролируется силами Правительства национального согласия.

Ранее на пресс-конференции Путин сообщил, что российская сторона поддерживает равные отношения и с правительством Файеза Сарраджа, и с Халифой Хафтаром. По его словам, необходимо «как можно быстрее прекратить вооруженное противостояние, наладить диалог и договориться о том, как строить, воссоздать ливийскую государственность».

Москва готова способствовать установлению диалога между противоборствующими сторонами, подчеркнул президент РФ.