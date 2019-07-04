Путин надеется на помощь Италии в восстановлении отношений с Европой

Рим, 4 июля. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Италия будет бороться за полноформатное возвращение нормальных отношений между РФ и Европой.

«Мы надеемся на то, что Италия будет эту позицию свою высказывать последовательно, ясно и будет бороться за то, что неоднократно звучало публично, а именно, — за полноформатное возвращение к нормальным отношениям между Россией и Европой в целом», — заявил Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Российский лидер поблагодарил Италию за неизменную позицию, нацеленную на восстановление полноформатных отношений России и ЕС.

Путин обратил внимание, что санкции вредят не только России. Ведь страны ЕС не поставили на российский рынок «в миллиардах исчисляемые товары, это значит, что не созданы новые, либо утрачены бывшие рабочие места».

«Это ущерб для всех нас», — подчеркнул российский лидер, выразив надежду, что новое руководство Европы будет выстраивать отношения с Россией исходя из этого.

В четверг президент России прилетел с рабочим визитом в Италию, передавала «Газета.ру». После переговоров с Конте Путин выступил на пресс-конференции. Президент отметил, что согласен с оценками переговоров, которые дал итальянский коллега: «они, действительно, были деловыми и конструктивными».

Президент России отметил, что в ходе его визита в Италию был рассмотрен полный спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также затронуты некоторые региональные и международные проблемы.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Конте после встречи с российским президентом сообщил, что итальянское правительство будет работать над созданием условий для снятия санкций с России.