«АвтоВАЗ» назвал срок возобновления производства автомобилей

Москва, 4 июля. «АвтоВАЗ» в пятницу возобновит производство после приостановки, вызванной срывом поставок комплектующих «Автокомпонентом», сообщает пресс-служба компании.

В сообщении уточняется, что «АвтоВАЗ» возобновит производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля.

«Поставки возобновляются без дополнительных условий», — говорится в сообщении.

По данным компании, «Автокомпонент» продолжит поставки компонентов. Обсуждаться проблема будет в рабочем режиме.

«АвтоВАЗ» ранее сообщал, что остановка производства связана со срывом поставки необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент», передает RT. В «АвтоВАЗе» назвали срыв поставок неправомерным нарушением обязательств, взятых поставщиком по договору. Компания сообщила о планах взыскать с поставщика, нарушившего сроки поставок, компенсацию убытков.

Комментируя сложившуюся ситуацию, эксперт Игорь Моржаретто отметил, что «АвтоВАЗ» вполне может уйти на небольшие «каникулы», поскольку у дилеров достаточно автомобилей. По словам специалиста, проблема неприятная, но не фатальная. Он отметил, что у компании есть задел по числу автомобилей, поэтому небольшой перерыв не отразится на производстве, передает НСН. При этом эксперт выразил уверенность, что в ближайшие дни поставки будут возобновлены, а предприятия заработают.