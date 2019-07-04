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Украинец Ковтун оконфузился после просьбы Соловьева

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Украинец Ковтун оконфузился после просьбы Соловьева

Москва, 4 июля. Телеведущий Владимир Соловьев поймал киевского политолога Вячеслава Ковтуна на незнании украинской литературы. Цитируя Высоцкого на русском языке, Ковтун не смог вспомнить и строчку из украинской классики.

В эфире авторской программы Соловьева Ковтун вспомнил строчку из песни Владимира Высоцского «Письмо к другу»: «В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке».

«Вы почему цитируете на русском языке русского поэта? Почему вы не Лесю Украинку цитируете. А ну процитируйте мне что-нибудь из Леси Украинки», — обратился к политологу Соловьев.

Ковтун попытался произнести пару слов на украинском, однако почти сразу сконфузился, пробормотав, что «не готов сейчас что-то сказать».

«Конечно, не готов. В этом и проблема», — подытожил ведущий.

Украинец Ковтун оконфузился после просьбы Соловьева

Отметим, Ковтун неоднократно попадал в неловкие ситуации из-за своих резких высказываний. В середине мая он продемонстрировал полное непонимание экономической ситуации в России и влияния на нее западных санкций.

Незадолго до этого украинского эксперта поздравили с днем рождения. Его обещание увезти подаренный в студии торт в Киев стало поводом для шуток. Соловьев, в частности, пошутил, что украинцу приходится везти торт в свою страну из Москвы, поскольку в Киеве «такого не купишь» или не представляется такой возможности.

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Автор: Олеся Волкова
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