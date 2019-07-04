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Путин призвал обратить внимание на угрозу проникновения боевиков из Идлиба в Ливию

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Путин призвал обратить внимание на угрозу проникновения боевиков из Идлиба в Ливию

Рим, 4 июля. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Италию заявил, что Россия обеспокоена проникновением боевиков из сирийского Идлиба в Ливию.

«Меня особенно беспокоит то, что из идлибской зоны в Сирии мы наблюдаем концентрацию боевиков в Ливии. И это угроза для всех, потому что из Ливии они могут перебраться куда угодно. Давайте не будем об этом забывать», — призвал глава государства.

Путин добавил, что российская сторона поддерживает равные отношения и с правительством Файеза Сарраджа, и с Халифой Хафтаром. По его словам, необходимо «как можно быстрее прекратить вооруженное противостояние, наладить диалог и договориться о том, как строить, воссоздать ливийскую государственность». 

Москва готова способствовать установлению диалога между противоборствующими сторонами.

Путин призвал обратить внимание на угрозу проникновения боевиков из Идлиба в Ливию

С 2011 года территория Ливии контролируется двумя правительствами. Одна часть страны контролируется Правительством национального согласия, которое было сформировано при поддержке ООН. Вторая часть государства находится под контролем законных властей Ливии, которые признаны многими арабскими государствами.

В начале апреля 2019 года глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи, который контролируется силами Правительства национального согласия.

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Автор: Олеся Волкова
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