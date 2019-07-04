Путин оценил отказ Зеленского от диалога с «сепаратистами»

Рим, 4 июля. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от диалога с сепаратистами Донбасса, подчеркнув, что это «не вяжется» с его предвыборными обещаниями.

В ходе своего визита в Италию Путин напомнил, что получивший большой мандат доверия от украинского народа Зеленский «все время говорил, что он готов урегулировать эту проблему, готов вступить в диалог со всеми, от кого это зависит».

«Теперь объявил, что не хочет разговаривать с сепаратистами. То есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Наверно, это тоже как- то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании», — подчеркнул глава государства.

Ранее в четверг по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Путин заявил о невозможности требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию гражданской конфликта в Донбассе.

«Почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров: когда вы это сделаете? Мы же не можем это сделать за них», — пояснил Путин.

Глава государства напомнил, что одним из пунктов минских соглашений предполагал принятие закона об амнистии украинской стороной. Верховная рада приняла закон об амнистии в 2016 году, однако президент Украины не подписал этот документ, в результате чего законодательная инициатива не вступила в силу.

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли 13 тысяч человек, около 24 тысяч получили ранения.