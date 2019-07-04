СМИ рассказали о произошедшем конфузе на встрече Путина и папы Римского

Ватикан, 4 июля. На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Как сообщает «Газета.ру», глава России и священнослужитель встретились в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане, пожали друг другу руки и направились в зал.

У входа возникла заминка: Путин жестом предложил папе Римскому первым пройти в комнату для аудиенции, но Франциск с улыбкой ответил президенту РФ аналогичным жестом.

В итоге Путин вошел первым.

Президент РФ находится с визитом в Италии. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в ходе аудиенции у папы римского Франциска российский лидер обсудил с понтификом вопрос защиты христиан в Сирии и оказание гуманитарной помощи жителям этой страны. Путин сообщил, что в ходе встречи с папой Римским было подтверждено намерение уделить особое внимание сотрудничеству России и Ватикана в сфере культуры, образования и здравоохранения.

Встреча Путина и Папы Римского длилась около часа, передавал RT. После встречи Папа Римский подарил Путину гравюру с видом на площадь Святого Петра XVIII века.

Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков, комментируя визит президента России в Италию, отметил, что любой визит государственного уровня может решить широкий круг задач, которые связаны с развитием двусторонних, а нередко — и многосторонних отношений.

Политик подчеркнул, что «в зависимости от того, насколько успешно будут продвигаться вопросы политического взаимодействия, экономического сотрудничества, насколько точнее и ближе будут позиции на международной арене по крупным глобальным проблемам, по проблемам и вопросам мировой политики, тем более благоприятные условия будут создаваться для разрешения сложных ситуаций».