Сирия, 5 июля. В Ракке обнаружена братская могила, позиции «Ан-Нусры» в Хаме обстреливает сирийская армия. Протурецкие боевики захватили танк на севере Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ нанесли авиаудары по расположениям джихадистов на юге Идлиба, в Хаме и Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Хомсе зачистили тайник с оружием, оставленный радикалами, ведут бои с радикалами на северо-западе Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: под огнем сирийских ВВС в Идлибе и теряет свои опорные пункты.

«Сирийская свободная армия» (ССА): захватила боеприпасы и танк на севере Алеппо.

«Джейш аль-Изза»: заявляет, что якобы подбила ракетным и залпами 2 БМП САА на северо-западе Хамы.

Курды: отменили комендантский час в лагере Аль-Хол и с применением оружия разогнали протест мирных жителей в Хасаке, подозреваются в организации подрыва военного автомобиля протурецких боевиков и потеряли танк в Алеппо.

«Исламское государство»1: потеряло в Ираке 8 боевиков в ходе рейда спецназа иракской армии и авианалета сил международной коалиции, потеряло одного террориста-смертника в результате запланированной атаки в Хасаке.

Международная коалиция: направила несколько самолетов для рейда на севере Ирака, патрулирует воздушное пространство в Алеппо, была атакована в Хасаке террористом.

Провинция Алеппо

На западе Алеппо утром был взорван автомобиль на дороге между поселения Бюльбюль и Миданки, в результате чего трое были ранены, о чем сообщил новостной источник в сети Twitter jisrtv. В установке бомбы подозреваются курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF). На севере провинции продолжаются вооруженные столкновения между протурецкими отрядами «Сирийской свободной армии» (ССА) с курдскими отрядами. Очередное столкновение произошло у деревни Захван,. Ни одна из сторон не заявила о потерях в результате боев, о чем также сообщает источник. В конце дня ССА захватила танк и боеприпасы на востоке провинции у деревни Тель-Аяр, который направлялся в подконтрольный курдам город Манбидж.

По данным Twitter-канала Euphrates Post, днем над Манбиджем были замечены самолеты международной коалиции, патрулирующие территории. ВВС Сирии совершили боевой вылет к позициям радикалов у городов Аль-Бавабия, Джуб-Кас и Шейх-Ахмад, где нанесли по укреплениям боевиков точечные авиаудары. Информацию об этом передал портал Step News Agency.

В конце дня в Африне была арестована группа боевиков с 11 килограммами гашиша, вывезенного из Турции. Груз планировали доставить в Манбидж, как передал местный источник новостей в сети Twitter Rana Alasad.

Провинция Хомс

В Хомсе в ходе рейда инженерных подразделений САА в провинции был обнаружен тайник с оружием в районе деревни Кишель, из которого были изъяты материал для изготовления взрывчатки, боеприпасов для орудий различных калибров, включая пулеметы и автоматы, в том числе американского производства. Тайник помогли обнаружить местные жители, которые сообщили о нем военным, как передал портал SANA.

Провинция Дейр-эз-Зор

SDF провели рейд на востоке провинции в поселке Абу-Хардуб. Местные жители сообщили корреспондентам новостного агентства Deir Ezzor 24 о нескольких арестованных, задержанных по подозрению в пособничестве боевикам ИГИЛ1 и участии в подрывной деятельности в провинции. Но несмотря на аресты и задержания и поддержку международной коалиции при рейдах, нападения на контрольно-пропускные пункты курдов продолжаются.

Провинция Идлиб

По данным Twitter-канала jisrtv, утром российские военные самолеты совершили боевой вылет для атаки расположения радикалов в районе город Аннаб и Муханбал на юге провинции.

ВВС Сирии нанесли точечные удары по позициям джихадистов на подступах к городу Шейх-Мустафа, Ар-Ракая, Хан-Шейхун, Ум-Зейтун и у поселка Абдин о чем сообщило новостное агентство Step News Agency. Точечные удары с воздуха были также нанесены по складам боевиков в районе города Кансафра, Кафр-Набаль, Аль-Бар, Маарет Ас-Син, о чем сообщил Twitter-канал Baladi News. Второй боевой вылет в конце дня ВВС Сирии совершили к складам боеприпасов и опорным пунктам у города Маарет-Хурма, Хиш и Кафр-Саджна. В ходе операции сирийским ВВС удалось разрушить ряд укреплений и огневых позиций радикалов.

Провинция Ракка

Как сообщил новостной портал Al Mаsdar, сирийской военной полицией было обнаружено еще одно захоронение, оставшееся после отступления из провинции боевиков ИГИЛ. Могила обнаружена недалеко от столицы провинции Ракка. По данным корреспондентов, в ней находятся тела по меньшей мере 200 человек. Часть эксгумированных были в оранжевых комбинезонах, в которых традиционно облачали своих заложников террористы. Некоторые из жертв были побиты камнями, как установили судмедэксперты, прибывшие на место.

Провинция Хама

Утром сирийская армия обстреляла из крупнокалиберной артиллерии укрытия радикалов в районе города Аль-Латамина, как передал портал Masar Press Net.

Боевики группировки «Джейш аль-Изза» заявили об уничтожении бронированных машин пехоты сирийской армии у Аль-Хамамията, как передал портал Step News Agencн. Официальные СМИ не подтвердили данную информацию. Пока сирийская армия планомерно наносит удары по укрепления и опорным пунктам вооруженных бандформирований на территориях «Большого Идлиба».

У поселения Аль-Джубейн правительственные силы нанесли удар по БМП боевиков из противотанковой ракетной установки. В результате были ранены и убиты несколько радикалов, которые находились внутри, повреждено само транспортное средство. Точные данные о потерях радикалов пока что уточняются.

Провинция Хасака

Утром курдские подразделения SDF открыли огонь по демонстрантам, которые устроили акцию протеста против поджогов сельскохозяйственных земель у их военного штаба в Рас-Аль-Айне, как передал портал Baladi News. Напомним, что с середины прошлого месяца пожары уничтожили значительную часть посевов на востоке Евфрата, которая уже вызвала перебои с поставками хлеба в Ракке, но ответственность за поджоги не взяла на себя ни одна из группировок.

В лагере «Аль-Хол» сгорело как минимум 10 палаток беженцев в результате пожара, как сообщил Twitter-канал Euphrates Post. О жертвах среди беженцев пока данных не поступало. По данным портал ANHA, служба курдской внутренней безопасности «Асайиш» отменила комендантский час в лагере, который был введен на его территории после нападения одной беженки с ножом на курдского ополченца.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) человека сообщила о террористе-смертнике, который взорвал мотоцикл рядом с автомобилем военнослужащих международной коалиции в городе Аш-Шаддади. Нападение произошло, когда конвой вместе с отрядом SDF, возвращались от нефтяного месторождения Аль-Омар. В результате взрыва погиб ребенок, другой был ранен.

Ирак

Как сообщает информагентство РИА Новости, восемь боевиков были ликвидированы на западе Ирака в ходе рейда спецназа иракских вооруженных сил и налетов международной коалиции. Армия Ирака обезвредила четырех террористов и уничтожили их автомобиль средство во время операции в районе Аль-Халькум. Еще четверо погибли в районе озера Сунейсила к востоку от границ с Сирией при авиаударе, который нанесли самолеты международной коалиции. В декабре 2017 года правительство заявило об освобождении Ирак от террористов «Исламского государства» после трех с лет боевых действий против группировки, но разрозненные отряды «спящих ячеек» продолжают диверсии и совершают нападения на севере страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)