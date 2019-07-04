Набиуллина: ЦБ ужесточит требования к кредитованию сделок M&A. ФАН-ТВ

В Петербурге стартовал XXVIII Международный финансовый конгресс. Уже много лет это крупнейшее профессиональное мероприятие в области финансов. Обсудить вопросы финансовой индустрии и денежно-кредитной политики приезжают специалисты со всего мира.

На открытии Конгресса выступила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. В своей вступительной речи она подчеркнула, что темпы экономического роста еще невелики, доходы населения растут очень медленно. Однако Россия продолжает быть инвестиционно привлекательной для других стран. В ближайшее время необходимо изолировать экономику от цен на нефть и накопить необходимую подушку безопасности. Сейчас рост экономики составляет около 1,5-2%. В этом году правительство приступило к реализации национальных проектов. Однако уже давно подмечено, что банки с большим удовольствием кредитуют слияния и поглощения, кредитуют перераспределение собственности, испытывая проблемы с возвращением ранее выданных кредитов. В связи с этим до конца года будет повышен процент кредитования сделок M&A.

«До конца года повышение нормативов обязательных резервов по таким сделкам будут приняты и вступят в силу. Мы будем относить такие кредиты к третьей категории качества с расчетным резервом 21%, при наличии обеспечения он может быть снижен до 10%. Перевод ссуд во вторую категорию качества будет возможен, если заемщик показывает хороший финансовый результат, но резерв все равно будет снижен не менее 5%», — сказала Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации.

Глава ЦБ также отметила, что с точки зрения развития долгосрочных инвестиций ключевым участником финансовой системы являются пенсионный фонд, и в ближайшее время будет повышаться роль негосударственных пенсионных фондов как источника доходов.

Президент-председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов рассказал, что совсем недавно «Открытие» завершил слияние с «Бинбанком», и на его организации нововведения главы ЦБ уже не отразятся, однако в целом это скажется на банковской системе.

«В целом на рынок это окажет влияние. И я думаю, что это влияние позитивное, поскольку мы знаем много случаев, когда фактически в таких сделках долг реально был завешен на саму компанию. То есть фактически это форма ухода от того, что инвестицию должен делать все-таки собственник, эти средства не должны оставаться на самой компании», — говорит Михаил Задорнов, президент-председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие».

На Международном финансовом конгрессе затронули тему цифровой трансформации и киберрисков в финансовой сфере. Мировая цифровизация приносит и новые риски, информационная безопасность становится одним из главных направлений в работе банковской сферы.

«Мы фактически использовали искусственный интеллект, чтобы выстроить скоринговые модели, рассчитать определенные действия и мошенников предполагаемых, и наших клиентов для того, чтобы предотвратить это мошенничество. Теперь масштаб цифр из 100 мошеннических попыток сегодня предотвращается нашим центром мониторинга роботами в автоматизированном режиме 96–97 таких попыток», — рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления, ПАО Сбербанк.

Станислав Кузнецов отметил, что жертвы мошенников заметно «помолодели», если раньше это были люди старшего поколения, то теперь все чаще на удочку попадаются люди от 35 до 45 лет.

Специалисты также отмечают, что большое внимание требует образование, которое в российских вузах не соответствует требованиям современной информационной безопасности.

«Я был недавно в Государственной думе на совещании по защите персональных данных, где было заявлено представителями одной религиозной концессии, что объединение баз данных — это дело антихриста. Я как человек религиозный не могу понять две вещи, почему экспертов немного вгоняют в историю, что они должны объяснять, что это на самом деле не так, и, я, честно говоря, не помню в Библии раздела про базы денных», — сказал Илья Сачков, генеральный директор Group-IB.

По мнению вице-президента, директора по безопасности «Почта Банка» Станислава Павлунина, существует несколько трендов киберугроз, основной является социальная инженерия.

«Четвертый тренд основной, который сейчас есть — это социальная инженерия. Он сейчас растет, по нашей оценке с прошлого года он возрос где-то на 20% по состоянию на сегодня и продолжает расти. То есть что происходит, у злоумышленника есть паспортные данные, данные клиента, ему звонят, называют по имени, говорят, что это служба технической поддержки, служба безопасности банка, сочиняют разные истории. В последнее время стали работать полулегальные колл-центры», — говорит Станислав Павлунин, вице-президент, директор по безопасности «Почта Банка».

Примечательно, что доверчивые люди сами рассказывает всю информацию про свои карты, отдавая злоумышленникам собственные деньги добровольно, но и с этим банки научились бороться, осуществляя анализ подозрительных транзакции.