«США сдались»: в Уфе прошла международная конференция по безопасности

Уфа, 4 июля. На фоне прямой линии президента России Владимира Путина лишь немногие обратили внимание на международную конференцию по безопасности, которая проходила в Уфе с 18 по 20 июня. Форум собрал представителей 119 государств из Америки, Ближнего Востока, Персидского залива, Азии, Европы, Африки и других регионов мира.

На повестке дня стояли вопросы обеспечения национальной безопасности, устойчивого социально-экономического развития государств в условиях роста гибридных угроз, усиления международного сотрудничества в борьбе с распространением идеологии терроризма, а также проблемы информационной безопасности.

Участники конференции подтвердили, что сегодня ведутся гибридные войны против ряда государств, что создает определенные проблемы: «цветные революции», кибератаки, вводятся необоснованные экономические санкции, переписывается история и возрождаются идеи нацизма и фашизма. Форум дал понять, что эти темы действительно беспокоят всех представителей 119 государств.

Конференцию возглавлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Аппарат Совета безопасности России успел провести более 80 двусторонних встреч с представителями других государств, а российская делегация участвовала в 40 общих собраниях.

Также состоялись важные переговоры секретарей Совбеза стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Кроме того, на конференции Россия впервые провела многостороннюю неформальную беседу с делегатами АСЕАН, в состав которой входит десять стран Юго-Восточной Азии.

Примечательно, что в этом году форум по безопасности в Уфе посетили с официальным визитом и представители США. После 2014 года Вашингтон перестал участвовать в этой конференции, по крайне мере, в официальном порядке.

«В этот раз они действительно прибыли официально. Это директор аппарата совета нацбезопасности США, он присутствовал, работал, встречался. В Уфу приехали, в том числе представители государств с диаметрально противоположными взглядами на решение тех или иных проблем, и даже страны, которые между собой на двухстороннем уровне практически не общаются. Здесь, на форуме, они нашли возможность для диалога», — подчеркнул Николай Патрушев.

Особую роль на форуме заняли представители африканских государств, которые, наверное, больше всего сегодня сталкиваются с проблемами гибридных войн из-за слабой внутренней безопасности. Россия на протяжении уже нескольких лет активно пытается решить эту проблему, предоставляя африканским государствам, с которыми были заключены соответствующие соглашения, военную помощь. Это положительно сказывается на уровне безопасности в этих странах, о чем заявили их делегаты.

Об этом свидетельствует и подписание межправительственного соглашения о военном сотрудничестве между Мали и Россией 25 июня в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019». Министр обороны Мали Ибрахим Дахиру Дембеле заявил, что малийцев приятно удивил успешный опыт борьбы России с терроризмом на разных континентах, в том числе в Африке.

Российскую поддержку сейчас хотят заполучить многие африканцы. Этому поспособствовала помощь Москвы Центральноафриканской Республике. Именно благодаря этому стало возможным заключение Хартумских соглашений, после подписания которых ситуация в ЦАР начала стабилизироваться. Кроме того, пост советника президента республики по вопросам безопасности занимает россиянин Валерий Захаров. Его работа высоко оценивается и правительством, и народом ЦАР.

В связи с этим, в частности, эксперты прогнозируют большой успех первому в истории саммиту «Россия — Африка», который состоится в Сочи 24 октября. РФ зарекомендовала себя на Африканском континенте в качестве сильного и надежного партнера, с которым можно вести дела без опаски. Известно, что уже почти все африканские государства подтвердили свое участие в саммите «Россия – Африка».