Самый большой в Европе аквариум протек в Москве

Москва, 4 июля. В московском торговом центре «Авиапарк» протек аквариум, который считается самым большим в Европе.

Посетители «Авиапарка» сообщили об инциденте в торговом центре: гигантский аквариум в виде колонны дал течь. Высота объекта составляет несколько этажей и ровна 23 метрам. Диаметр дома для рыб достигает шести метров. Этот аквариум по праву считается самым большим в Европе. В 2016 году он даже попал в книгу рекордов Гиннеса.

Сотрудники центра попытались минимизировать последствия протечки с помощью тряпок, однако, как пишет «Царьград», у них плохо это получалось. У подножия стеклянной колонны они поставили ведра.

В Интернете появилось видео, как вода потоками стекает по стенкам аквариума. Внутри продолжают плавать рыбы.

«Протечка аквариума – не аварийный случай, а плановые работы по замене герметика в кольцах, огибающих аквариум, — объяснили произошедшее в пресс-службе торгово-развлекательного центра. — Старый герметик меняют на новый».

Как пишет агентство городских новостей «Москва», эта процедура происходит каждый год. Замена будет производится в течение трех дней, передает «Утро».

В аквариуме проживает более 1,5 тысячи различных рыб. Размер самого маленько обитателя составляет около восемь сантиметров, самого большого — примерно один метр. Чтобы накормить всех рыб, в аквариум ежедневно спускаются шесть дайверов.