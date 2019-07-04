Дзюба призвал всех болельщиков «Зенита» приходить на матчи в цветах команды

Санкт-Петербург, 4 июля. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что хотел бы, чтобы все болельщики приходили на стадион в цветах «сине-бело-голубых», как это происходит на хоккейных матчах Национальной хоккейной лиги.

4 июля «Зенит» представил новую форму, в которой футболисты буду играть в будущем сезоне. Новая форма производится из переработанного полиэстера. Один комплект формы можно сделать 16 пластиковых бутылок.

«Белая форма мне нравится больше, она лучше бросается в глаза. Надеюсь, она будет фартовой. Было бы здорово, если бы весь стадион сидел в наших цветах, как это бывает в НХЛ. Играет «Нэшвилл» - и вся арена желтая», — пояснил Дзюба.

Кроме того, футболист выразил сомнение в том, что новая форма будет поглощать влагу. Дзюба отметил, что производители спортивной одежды вкладывают большой труд в создание своей продукции, а также используют современные технологии. Однако после первого тайма форма футболистов промокает насквозь.

«На стандартную футболку уходит 16 пластиковых бутылок, но я думаю, что на мою ушло 22 бутылки», — пошутил Дзюба.

Домашняя форма «Зенита» выполнена в традиционных для команды цветах. По словам создателей, новая форма вдохновлена морской стихией Петербурга и покрыта динамичным орнаментом. Гостевой комплект выполнен в белом цвете, который отражает мастерство, гордость и благородство футболистов.