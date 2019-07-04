Путин заявил о недопустимости военного вмешательства в дела Венесуэлы

Рим, 4 июля. Президент России Владимир Путин выступил против военного и политического вмешательства в дела Венесуэлы. Об этом президент заявил по итогам встречи с главой правительства Италии Джузеппе Конте.

Президент РФ отметил недопустимость какого-либо вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. При этом глава государства подчеркнул, что любые попытки повлиять на внутриполитическую ситуацию в Венесуэле обернутся катастрофой для жителей латиноамериканской республики.

«Недопустимо не только военное вмешательство, что вообще должно быть абсолютно исключено, но даже какое бы то ни было вмешательство во внутриполитическую жизнь», — заявил Путин

Российский лидер также добавил, что ситуация в Венесуэле может быть урегулирована в рамках диалога с участием всех политических сил республики. При этом Путин призвал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо «вернуться на бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами», передает ТАСС.

Напомним, в январе 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным главой государства». США и несколько европейских стран заявили о признании Гуайдо, а также призвали власти Венесуэлы провести досрочные выборы президента. Россия, Китай, Турция, а также ряд других государств поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает военную интервенцию в Венесуэлу в качестве «одного из вариантов урегулирования кризиса в республике».