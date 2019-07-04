Сирия новости 4 июля 22.30: боевики захватили танк в Алеппо, БМП «Ан-Нусры» уничтожена в Хаме

Сирия, 4 июля. Протурецкие боевики захватили танк на севере Алеппо, БМП «Ан-Нусры» уничтожена в Хаме ракетным залпом сирийской армии. В Хасаке террорист-смертник атаковал автомобиль международной коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковала расположения боевиков «Джебхат ан-Нусра1» на северо-западе Хамы.

«Сирийская свободная армия» (ССА): захватила боеприпасы и танк на севере Алеппо.

«Исламское государство1»: атаковало с помощью одного террориста-смертника конвой SDF и международной коалиции в Хасаке.

«Джебхат ан-Нусра»: потеряла бронированную машину и несколько боевиков в результате ракетного залпа сирийской армии.

Курды: провели рейд в Дейр-эз-Зоре, арестовав несколько человек, потеряли танк в Алеппо.

Международная коалиция: была атакована в Хасаке террористом ИГИЛ1.

Провинция Алеппо

Новый виток получил конфликт между протурецкими боевиками и курдскими отрядами на севере провинции. Как сообщают боевики группировки «Свободная сирийская армия» (ССА), ими был захвачен танк и боеприпасы на востоке провинции у деревни Тель-Аяр, который направлялся в подконтрольный курдам город Манбидж.

В Африне была арестована группа боевиков с 11 килограммами гашиша, вывезенного из Турции. Груз планировали доставить в город Манбидж, как сообщает местный источник новостей в сети Twitter Rana Alasad. Напомним, что протурецкие группировки, оккупировавшие территории на севере провинции, не брезгуют и незаконными средствами обогащения, так как по неподтвержденным данным, их слабо финансируют их наниматели из Анкары. Боевики похищают людей с целью получения выкупа от родственников, вымогают деньги у местного населения, вводя новые налоги, а также продают на черном рынке исторические ценности, награбленные с мест раскопок в кантоне Африн.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейд с арестами и обысками на востоке провинции в поселке Абу-Хардуб, местные жители сообщили корреспондентам новостного агентства Deir Ezzor 24 о нескольких арестованных, задержанных по подозрению в пособничестве боевикам ИГИЛ и участии в подрывной деятельности в провинции. Несмотря на аресты и задержания и поддержку международной коалиции при рейдах, нападения на контрольно-пропускные пункты курдов продолжаются.

Провинция Хама

Как сообщает новостной портал SANA, на севере провинции Хама продолжились бои сирийской армии и боевиков альянса «Тахрир аш-Шам», возглавляемого группировкой «Джебхат ан-Нусра». У поселения Аль-Джубейн правительственные силы нанесли удар по бронированной машине боевиков из противотанковой ракетной установки. В результате были ранены и убиты несколько радикалов, которые находились внутри, повреждено само транспортное средство. Точные данные о потерях радикалов пока что уточняются.

Провинция Хасака

Взрыв прогремел на востоке провинции. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила о террористе-смертнике на мотоцикле, который взорвался рядом с автомобилем военнослужащих международной коалиции. В результате взрыва пострадало два ребенка, один из них погиб, другой в критическом состоянии. Инцидент произошел когда военнослужащие международной коалиции и SDF, возвращались от нефтяного месторождения Аль-Омар, которую американские войска принимают за свою базу и были атакованы у города Аш-Шаддади.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)