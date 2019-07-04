Захарова заметила, что никакого продвижения в вопросе вывода войск США из Сирии нет

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга констатировала, что российская сторона на данный момент, к сожалению, не может отметить хоть какой-либо прогресс в вопросе эвакуации военного контингента Соединенных Штатов из Сирии. Помнят ли сами американцы свои обещания? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России подчеркнула, что как фактические планы, так и официальная позиция Вашингтона в отношении вывода войск из САР остаются непонятны. На данный момент никакие временные рамки, объем контингента и любые другие параметры не обозначены даже примерно.

Захарова намекнула, что теперь трудно даже понять, собирается ли Пентагон вообще сворачивать свою незаконную военную операцию на территории другого независимого государства. Впрочем, последние действия США в регионе говорят сами за себя.

Так, вместо того, чтобы осуществлять анонсированный президентом Дональдом Трампом еще в прошлом году вывод армейских подразделений из Сирии, Штаты, наоборот, наращивают контингент на Ближнем Востоке. За текущий год это было сделано уже не однократно.

В последний раз США вновь приняли соответствующее решение после истории с взрывами на американском нефтяном танкере в Оманском заливе. В результате в регион были направлены еще тысяча военнослужащих.

Таким образом, на сегодняшний день уже, действительно, можно попросту забыть о словах Трампа и не ждать, что американцы покинут Сирию по собственной воле, заметил в беседе с корреспондентом ФАН востоковед и публицист Андрей Онтиков.

«Похоже, что эти обещания об уходе если когда-то вообще и будут исполнены ими, то в какой-то совершенно не определенной перспективе. Сейчас ни у кого в этом отношении нет даже туманного понимания по поводу — что, когда и сколько. Напротив — американский контингент там даже растет», — согласился эксперт.

Он напомнил, что ранее проходила информация о том, что подразделения вооруженных сил США в Сирии могут заменить военные из союзных Вашингтону региональных держав. Однако реализовать эту идею Белому дому, очевидно, не удалось.

«Соединенные Штаты пытались продвинуть план, в соответствии с которым их в САР будто бы должны заменить арабы из союзных государств. Они пытались создать своего рода НАТО по-арабски, но безрезультатно. По понятным причинам, никто с Ближнего Востока в такую авантюру ввязываться, очевидно, не захотел. Позиции даже монархий Персидского залива по многим внешним вопросам слабо согласуются с американской точкой зрения. Они обычно вежливо отвечают США, мол, официально мы вас, наверно, поддержим, но реальных шагов делать не будем», — пояснил востоковед.

Кроме того, постоянно побуждает американцев остаться в Сирии и целый ряд других причин, связанных с внутренней обстановкой в республике и неприятием Вашингтоном не подчиняющегося ему законного руководства страны.

«Штаты и сами не хотят уходить, поскольку они по-прежнему делают ставку на курдский фактор, на сохранение нестабильности в САР и подрыв ее территориальной целостности путем, в частности, отсоединения Рожавы, о котором они мечтают. То есть Белый дом не намерен дать стране спокойно восстановиться, он хочет растянуть конфликт и перевести его в состояние перманентной вялотекущей войны», — подчеркнул собеседник ФАН.

Но отдельно надо также упомянуть иранский фактор, который очень существенно влияет на дальнейшие планы США в ближневосточном регионе, добавил он.