Рим, 4 июля. Президент России Владимир Путин заявил о невозможности требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию гражданской конфликта в Донбассе. Об этом глава государства заявил по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте​​​.

«Почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров: когда вы это сделаете? Мы же не можем это сделать за них», — пояснил Путин.

Глава государства напомнил, что одним из пунктов минских соглашений предполагал принятие закона об амнистии украинской стороной. Верховная рада приняла закон об амнистии в 2016 году, однако президент Украины не подписал этот документ, в результате чего законодательная инициатива не вступила в силу.

«Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать. И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон», — сказал Путин.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли 13 тысяч человек, около 24 тысяч получили ранения.

Вопрос урегулирования гражданского войны в Донбассе обсуждается контактной группой на переговорах в Минске. В сентябре 2014 года в Минске были приняты три документа, которые нацелены на снижение эскалации в Донбассе. Несмотря на минские соглашения, подразделения украинская армия продолжает обстреливать населенные пункты на линии соприкосновения в Донбассе.