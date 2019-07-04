Как сегодня живут малые театры Петербурга. ФАН-ТВ

Художник должен быть голодный, а актер — бездомным. Сегодня в театральной сфере все складывается именно так. Помещений нет, работают в лучшем случае «в ноль», поддержки почти нет. Но раз малые театры до сих пор ставят спектакли, значит это кому-то нужно.

Свое очередное заседание Экспертный клуб Санкт-Петербурга посветил именно проблемам деятелей искусства.



«Мне кажется, основная проблема, которая сегодня будет обсуждаться — это нехватка места, где театры могли бы хранить свои декорации и другое. У больших театров есть это пространство, и то его часто не хватает. У нас его нет», — сказал Дмитрий Крестьянкин, художественный руководитель «Плохого театра».

Нам кажется, что жизнь на подмостках овеяна только овациями, светом софитов и славой. Но в реальности актерам приходится овладевать всеми профессиям. Кроме постоянных репетиций артисты должны заниматься и техническими моментами: нанимать профессиональных декораторов, визажистов и осветителей. Однако на это просто нет средств. Но даже такие трудности не останавливают энтузиастов.

«За 33 года наш театр переезжал пять раз. И из-за того, что мой отец по первому образованию столяр-краснодеревщик, он каждый раз строил новый театр в новом месте, куда мы приезжали», — рассказывает Павел Платонов, художественный руководитель театра «Пятница».

Пока большие театры ставят свои постановки на поток, спектакли малых театров проходят настоящий эволюционный отбор. Плохая реализация — зритель не скинул деньги в шляпу — спектакль умер. Работать в убыток становится невыносимо. Поэтому в этом деле выживают сильнейшие.

Античному театру помещения были не нужны — трагедии и комедии смотрели боги с Олимпа, а стены и потолок бы мешали обзору. Но в российских реалиях отсутствие зала становится ощутимым препятствием между зрителями и творцами.

«Если бы у нас был свой дом, то эти деньги, которые нам дают, мы могли бы тратить на спектакли, а не на бесконечную аренду помещений», — считает Лариса Грачева, художественный руководитель «Социально-художественного театра».

Но несмотря на все сложности, малые театры тоже имеют своего зрителя, который готов приходить на постановки в любые помещения, чтобы полтора часа провести в атмосфере настоящего искусства.