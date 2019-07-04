Путин назвал последствия продолжения торговой войны США и Китая

Рим, 4 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение торговой войны США и Китая отразится на всей мировой экономике.

Российский лидер подчеркнул, что весь мир пострадает, если Вашингтон и Пекин не урегулируют свои торговые разногласия. Путин добавил, что необходимо прекратить практику политически мотивированных ограничений.

«Это будет плохо для всех, поэтому, мне кажется, нужно сделать все, чтобы договоренности были достигнуты и политика политически мотивированных ограничений, санкций, введение в одностороннем порядке тарифов должна быть прекращена», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Президент РФ также привел данные, что в случае продолжения торговой войны США и КНР мировая торговля снизится на 17% к 2024 году, а мировой ВВП – на 2%.

Торговая война между США и Китаем разгорелась в июне прошлого года после вступления в силу взаимных таможенных пошлин. Вашингтон ввел пошлину в 25% на импорт свыше 800 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

Пекин отреагировал аналогичными ограничительными мерами, в связи с чем президент США поручил расширить список дополнительных ограничительных мер на импорт из КНР стоимостью примерно в 200 миллиардов долларов. Китай в ответ инициировал в ВТО разбирательство.

Ранее Путин, комментируя торговые разногласия Вашингтона и Пекина, назвал модель поведения США «боями без правил». Президент РФ не исключил, что современная модель глобализации может в итоге стать пародией на саму себя, когда международные правила будут отменяться внутренними законами США и их союзников. На вопрос о роли России в торговой войне Путин ответил китайской пословицей: «когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится».