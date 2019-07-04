Анита Цой назвала причину развода Лолиты с пятым мужем

Москва, 4 июля. Российская певица Анита Цой раскрыла подробности личной жизни своей подруги Лолиты Милявской и назвала причину развода звезды с пятым мужем.

В четверг Лолита сообщила поклонникам, что приняла решение расстаться с 44-летним супругом Дмитрием Ивановым. По словам певицы, отношения между супругами в последнее время охладели. Пара приняла решение разойтись, чтобы «не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».

Цой напомнила, что Милявская и Иванов прожили в браке девять лет. Подруга Лолиты считает, что ситуация назревала долго. Цой отметила, что переживает по поводу развода подруги, но уверена, что «в жизни наступают такие моменты, когда просто нужно принять то, что есть».

Цой предположила, что возможной причиной развода мог стать возраст супруга Лолиты. Она напомнила, что Милявская старше своего уже бывшего мужа на 11 лет.

«Он моложе, может быть, у него есть какие-то мечты по поводу семьи и детей. А у Лолиты свои планы», — заявила Цой в комментарии «Пятому каналу».

Подруга Лолиты рассказала, что молодой супруг делал певицу по-настоящему счастливой, пара казалась очень хорошей и крепкой. Иванов постоянно находился рядом с певицей и сопровождал ее на гастролях, отметила Цой. Однако собеседница уверена, что Лолите нужен другой мужчина.

«Лолите нужен кто-то более старший, кто бы ее защищал и оберегал. Понятно ведь, что она вкладывалась в своего молодого человека. Она его на плаву держала все эти годы», — добавила Цой.

Подруга Милявской отметила, что Иванов не станет последней историей любви Лолиты. Цой считает, что такая любвеобильная женщина, как Лолита, не останется одна.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей попросил продюсера Александра Цекало прокомментировать развод Лолиты. Услышав об очередном расставании своей бывшей супруги, продюсер бросил в раздражении трубку.