Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии
  /  Обновлено: 

Twitter заблокировал аккаунт неугодного пользователя

415
0 Оставить комментарий

Twitter заблокировал аккаунт неугодного пользователя

Москва, 4 июля. Социальная сеть Twitter без возможности восстановления удалила аккаунт известного консервативного блогера Джо Биггса, ветерана Ирака и Афганистана, обладателя двух «Пурпурных сердец».

Как сообщает RT, Биггс и его сторонники уверены, что причиной блокировки аккаунта стала критика в адрес левых либералов. Twitter же заявляет, что аккаунт Биггса удален из-за «нарушений правил платформы». При этом не уточняется, какие именно правила были нарушены.

По данным портала, Биггс не первая жертва так называемой чистки консерваторов. Ранее соцсеть удалила или заблокировала несколько неугодных блогеров. Их обвинили в hate speech.

Twitter заблокировал аккаунт неугодного пользователя

Ранее, как сообщала «Газета.ру», президент США Дональд Трамп заявил, что компании Facebook, Twitter и Google необъективны по отношению к нему и продвигают интересы демократов. По словам Трампа, Twitter, в частности, мешает людям присоединиться к его аккаунту в соцсети.

Ранее в четверг Роскомнадзор оригинально пошутил над корпорацией Facebook из-за прошедших массовых сбоев в работе социальной сети, а также принадлежащих ей WhatsApp и Instagram. Ведомство прокомментировало свою «причастность» к масштабным техническим сбоям в работе соцсети.

На картинке, опубликованной в Twitter-аккаунте ведомства, изображен Василий Чапаев и ординарец Петька, пишет Deita.ru. Под постом размещена ироничная запись: «Неси еще патроны, Петька!».

infox - new
Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров