Кончаловский приятно удивлен тому, что Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом «Грех»

Москва, 4 июля. Российский режиссер и сценарист Андрей Кончаловский приятно удивился тому, что президент России Владимир Путин преподнес в подарок Папе Римскому диск с его фильмом «Грех».

4 июля Владимир Путин провел встречу с Папой Римским Франциском. После встречи президент России подарил Папе Римскому икону с апостолами Петром и Павлом, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского.

Режиссер отметил, что его давно просили подготовить несколько копий своего нового фильма «Грех». При этом Кончаловский не знал, что Владимир Путин преподнесет диск с фильмом «Грех» Папе Римскому в подарок. Режиссер подчеркнул, что он был приятно удивлен, когда узнал об этом, передает РИА Новости.

«Я об этом не знал, но мне очень приятно. Дело в том, что меня попросили приготовить пару копий, это было уже давно. Я отдал эти копии, но не знал, что это в подарок Папе», — пояснил Кончаловский.

Премьера кинокартины «Грех» состоялась в 2018 году. Фильм посвящен жизни великого итальянского скульптора, художника и архитектора Микеланджело Буонарроти. Съемки фильма проходили в Италии на итальянском языке.

4 июля президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Италию. Глава государства провел встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане. В ходе встречи Путин и понтифик обсудили актуальные проблемы международной жизни, а также уделили внимание ситуации в Сирии, Венесуэле и на Украине. Встреча Путина и Папы Римского длилась около часа. После встречи Папа Римский подарил Путину гравюру с видом на площадь Святого Петра XVIII века.