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Росгвардейцы в Крыму задержали подозреваемого в убийстве тещи

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Росгвардейцы в Крыму задержали подозреваемого в убийстве тещи

Евпатория, 4 июля. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Евпатории задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей тещи. Об этом сообщает пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии РФ.

Сержанты полиции Денис Мухтаров и Александр Цема во время патрулирования получили сообщение о совершении преступления в одной из квартир района. Росгвардейцы незамедлительно прибыли по указанному адресу и обнаружили мужчину в окровавленной одежде. Его задержали до приезда следственно-оперативной группы городского ОМВД России. 

Сотрудники полиции выяснили, что между мужчиной 1978 года рождения и его тещей разгорелся конфликт, во время которого задержанный взял нож и ударил им погибшую. Женщина получила смертельные травмы и скончалась до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Сергей Петров
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