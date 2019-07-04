Тунис превращается в террористическое государство

Сегодня Тунис представляет собой государство, в котором активно орудуют террористы; существует реальная угроза для жизни туристов, в том числе из России. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.

Взрыв в столице

В Тунисе, в одном из пригородов столицы, вечером 2 июля террорист-смертник из «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) подорвал себя. В результате мощного взрыва, к счастью, никто не пострадал.

Как сообщает Reuters, смертник подорвал себя, когда был найден сотрудниками полиции. По словам свидетелей, террориста окружила полиция в районе Интилака в Тунисе. Жители услышали взрыв.

По данным пресс-секретаря министерства внутренних дел страны, сотрудники полиции открыли огонь по человеку, который был опознан как разыскиваемый боевик Аймен Смири. При этом он был одет в женское платье. Правоохранительными органами был оцеплен район, где произошел взрыв.

27 июня в столице Туниса прогремели еще два взрыва. Первый произошел в 100 метрах от посольства Франции у проспекта Хабиба Бургибы. Целью нападения смертницы стала патрульная машина полиции. В результате второго взрыва, который случился на парковке Национального контртеррористического управления, ранения получили четыре сотрудника Службы безопасности.

Тунис пожинает плоды революции

Как отметил политолог Иван Аркатов, Тунис пожинает плоды смены режима во время так называемой «арабской весны». Ценой этого стал рост радикализма и терроризма.

«Террористические акты на территории Туниса происходят сегодня регулярно. И это учитывая тот факт, что страна претендует на роль средиземноморского курорта. Разгул террористической активности и радикализма ясно демонстрирует слабость действующей власти Туниса. Она не способна противостоять постоянно растущей террористической активности», — пояснил эксперт.

Он заметил, что «Исламское государство», потерпев сокрушительное поражение в Сирии и Ираке, ищет новые территории, в которых оно сможет реализоваться. Тунис и Ливия прекрасно годятся под эту роль. По мнению политолога, туристам, в том числе из России, стоит хорошо подумать, прежде чем ехать в Тунис.

Из-за усугубляющегося политического кризиса в Тунисе страдают все социальные сферы. Так, министр здравоохранения страны Абдуррауф Шериф подал в отставку после смерти 11 новорожденных детей в столичной больнице. Все малыши умерли от септического шока.

1 Организация запрещена на территории РФ.