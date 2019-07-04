Миро обозвала Собчак «деревенщиной» за публикацию голого Платона в Сети

Москва, 4 июля. Блогер Лена Миро раскритиковала журналистку Ксению Собчак за публикацию снимка двухлетнего сына Платона без трусов на пляже.

Миро не смогла обойти стороной скандал из-за публикации Собчак из отпуска. Журналистка разместила на своей странице в Instagram снимок сына. На фотографии голый Платон стоит спиной на пляже.

«Доехали до моря», — подписала пост светская львица.

Миро возмутилась публикацией. По ее мнению, такие снимки в Сеть может выкладывать только «деревенщина». Она убеждена, что такие шаги со стороны родителей являются «откровенным бесстыдством», а все претензии со стороны окружающих они отбивают классическим «я же мать».

По мнению блогера, публикациями обнаженных детей в Интернете матери подвергают их серьезному риску. Увидеть малышей без одежды могут и страдающие от соответствующих девиаций преступники. Подобные снимки провоцируют их, считает Миро.

Автор при это отметила, что ничего против детей не имеет, однако у нее есть вопросы к их внешнему виду.

«Хочет гулять по пляжу — на здоровье. Но почему без трусов? В нудисты, что ли, готовится? — написала она в своем блоге. — Думаю, что Ксения просто бескультурная. Снять с ребенка трусы, сфотографировать это и выложить в «Инстаграм» — мол, а что такого?»

Миро также предположила, что активное освещение со стороны Собчак своего отдыха с Платоном свидетельствует о желании светской львицы показать себя в амплуа матери.

«Собчак как бы вопит в каждом снимке с моря, что она хорошая мать», — считает блогер.

Подписчики Собчак ранее раскритиковали телеведущую за фотографию голого сына, которую звезда выложила в Instagram. Они уточнили, что такие снимки лучше хранить в семейном альбоме.