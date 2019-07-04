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Автомобиль сбил сотрудника аэропорта на стоянке самолетов в «Домодедово»

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Автомобиль сбил сотрудника аэропорта на стоянке самолетов в «Домодедово»

Москва, 4 июля. Автомобиль сбил сотрудника аэропорта на стоянке самолетов в московском «Домодедово», об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным источника, информация о том, что инцидент произошел на взлетной полосе, не соответствует действительности. Наезд на сотрудника воздушной гавани произошел на стоянке самолетов.

В момент аварии сотрудник аэропорта обслуживал лайнер на стоянке. Пострадавшего доставили в больницу. По факту инцидента созвана комиссия для расследования причин произошедшего.

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Автор: Сергей Петров
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