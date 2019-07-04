Путин провел встречу с президентом Италии

Рим, 4 июля. Президент России Владимир Путин провел встречу с итальянским лидером Серджо Маттареллой.

Встреча состоялась в Квиринальском дворце и длилась более полутора часов. Главы государств обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня.

После встречи с президентом Италии Владимир Путин отправился на встречу с главой правительства Италии Джузеппе Конте, в которой также примут участие глава МВД Маттео Сальвини и заместитель председателя Совета министров Италии Луиджи Ди Майо.

Ранее Владимир Путин встретился с папой римским Франциском. Переговоры состоялись в Ватикане и длились около часа. Папа подарил Путину гравюру с видом на площадь Святого Петра XVIII века. В свою очередь Путин преподнес понтифику икону с апостолами Петром и Павлом, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского.