Героизм бортпроводницы и двух пассажиров спас жизнь людей во время катастрофы Ан-24

Страшная авиакатастрофа Ан-24 в Нижнеангарске потрясла всю страну. 27 июня во время посадки у самолета, прилетевшего утренним рейсом из Улан-Удэ, возникли проблемы с двигателем. При столкновении с землей машина выкатилась за пределы летного поля, снесла ограждения, вспыхнула и сгорела дотла. Двое пилотов погибли, но все 43 пассажира, находившиеся на борту судна, остались в живых. За свое спасение им стоит поблагодарить бортпроводницу Елену Лапуцкую и двух соседей по салону — Солбона Цыденова и Сергея Зеленовского. Именно эти герои помогали впадающим в панику людям выбраться из горящего самолета. Подробнее — в специальном материале Федерального агентства новостей.

«В 10.13 нас шатнуло и левый двигатель начал отключаться, винт перестал крутиться, — вспоминает начало событий Сергей Зеленовский. — Я сидел с левой стороны, как раз напротив. Я часто летаю, поэтому разбираюсь в этих тонкостях. Тогда я закрыл шторку, чтобы люди не видели, что происходит, и не паниковали. Когда пошли на посадку — загорелось правое шасси, а потом был взрыв. Нас выбросило с полосы и понесло на забор, мы выскочили на очистные [сооружения], все загорелось. И вот тогда началась паника».

Тем злополучным рейсом Зеленовский возвращался из Улан-Удэ, где проходил коронарографию. Всю жизнь мужчина проработал в РЖД — проводником, поездным электромехаником, а потом 14 лет служил начальником поезда. На этой работе Зеленовский приобрел навыки поведения в экстремальных обстоятельствах, которые в сочетании с личными качествами помогли ему справиться с ситуацией в авиакатастрофе.

«Остановить панику было практически невозможно, — рассказал герой. — Когда повалил дым, мы говорили с людьми, пытались успокоить их, но пассажиры все равно бежали, топтали все, что попадалось на пути. Получилось только развернуть потоки, чтобы половина вылезала в окно, а половина выходила через дверь в хвостовой части».

К сожалению, дверь в хвосте самолета сначала заклинило: при попытке открыть ее бортпроводница Елена Лапуцкая сломала несколько ребер, но в итоге ей это удалось. Несмотря на свое состояние, при поддержке сохранивших самообладание пассажиров она продолжала эвакуацию пострадавших через дверь, а помогал ей в этом Солбон Цыденов. Зеленовский же взял на себя эвакуацию через окно.

«Мы объясняли людям, что дверь сейчас откроется и паниковать не надо, — пояснил он. — Половина людей пошла туда, половине мы помогали вылезать в окна. Сначала женщинам и детям, потом уже мужчинам. И все, передних в окна вытащили, а задние вышли сами».

По словам Сергея, прежде чем покинуть самолет, Лапуцкая с контрольной проверкой обошла салон, а Цыденов прополз по полу, убедился, что там никого нет, и даже собрал несколько потерянных в давке мобильных телефонов.

А давка была страшная. Зеленовский признался: насмерть перепуганные пассажиры затоптали одну бабушку — сейчас она в больнице с переломами. Какой-то мужчина так хотел достать свой чемодан, что едва не задавил ребенка, из-за чего его пришлось жестко осадить.

«Видимо, его заклинило, очень уж ему понадобился этот чемодан, и он оттолкнул маленькую девочку. Когда здоровые мужики лезут вперед женщин, сбивают по пути детей — это как-то… Он обиделся, в общем, на меня, но не о чемоданах нужно думать. У меня тоже сгорели там и деньги, и документы, как у многих других, но самая большая ценность — это человеческая жизнь, остальное все наживное», — прокомментировал Зеленовский.

Сергей покидал полыхающий Ан-24 одним из последних. Прежде чем вылезти через спасательное окно, он увидел, как из кабины «на четыре кости» выпал окровавленный пилот Сергей Сазонов.