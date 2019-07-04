В Госдуме объяснили, почему женщин выгодно брать на работу

Москва, 4 июля. Женщина на рабочем месте всегда мотивирована доказать, что она является достойным членом коллектива, именно поэтому работодателю выгодно нанимать представительниц прекрасного пола. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, для женщины «достойным апеллирующим фактором» является сам факт ее половой принадлежности. Также решающую роль играет желание «доказать всему миру, что ты можешь». Об этом пишет «360».

«Женщин брать на работу выгодно, потому что женщины всегда стараются доказать, что они способны, что они выполнят поставленную задачу», — подчеркнула Бессараб.

Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты РФ уменьшит перечень запрещенных для женщин профессий. В шорт-лист ограничений войдут практически сто видов деятельности.