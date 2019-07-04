Роспотребнадзор предложил создать рабочую группу для решения вопроса об использовании мобильных в школах

Москва, 4 июля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила создать рабочую группу для выработки решения об использовании учениками мобильных телефонов в школах. Об этом глава ведомства заявила на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания предложила выработать решение о запрете ученикам носить телефоны в школу. Спикер Совфеда отметила, что в настоящее время в школах нет подходящих условий для хранения мобильных устройств.

Попова в ответ на слова Матвиенко предложила создать рабочую группу. Она добавила, что соответствующее предложение принято совместно с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым и главой Российской академии образования Юрием Зинченко.

«Мы вместе отработаем и готовы будем через месяц вам доложить и принять решение», — заявила Попова.

Спикер Совфеда отметила, что с жалобами на чрезмерное пользование мобильными устройствами в школах обратились педагоги, директоры и родители учеников. По их словам, устройства отвлекают детей от учебного процесса. Матвиенко подчеркнула, что наличие мобильных устройств не только препятствует общению учеников, но и является показателем социального неравенства. Спикер добавила, что проблема является деликатной, ее нельзя решать жесткими запретительными мерами.

Инициатором ограничения использования в школах смартфонов выступила председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. Выступая на заседании, Мильская отметила, что 83% россиян убеждены, что смартфоны мешают школьникам учиться, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Председатель совета добавила, что по данным опроса, три четверти респондентов положительно отозвались об идее запретить использование гаджетов во время занятий, а 69% россиян выразили мнение, что ограничение смартфонов в школах положительно скажется на учебном процессе.