Малькевич возмущен недостаточной борьбой с фейками и оскорблением госсимволов

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич крайне обеспокоен отсутствием серьезной реакции со стороны надзорных органов на запрещенные законом РФ деяния: распространение в Интернете фейковой информации, в том числе угрожающей жизни и здоровью граждан, а также оскорбление государственных символов России.

Ранее Малькевич направил в Генпрокуратуру запрос с требованием провести проверку исполнения закона об оскорблении госсимволов. В своем Telegram-канале глава Фонда защиты национальных ценностей напомнил, что российские версии законов о запрете фейков и оскорбления госсимволов весьма и весьма мягкие по сравнению с другими странами. Тогда как, например, в Польше за публичное оскорбление страны и ее символов предусмотрено до десяти лет тюрьмы, весьма серьезные наказания за подобные преступления есть и в других странах, в том числе в Германии, Испании, Австрии, Японии, отмечает член ОП.

«Мои читатели неоднократно спрашивали: что, мол, «ты против картинок в Интернете? — Ну пишут люди и пишут, ну критикуют и критикуют». Еще раз хочу подчеркнуть: не «пишут» — глумятся! Считаю невозможным безнаказанное издевательство над государственными символами нашей страны, а, значит, нашей историей», — пишет в своем Telegram-канале Малькевич.

Своей обеспокоенностью сложившейся ситуацией член Общественной палаты поделился с Федеральным агентством новостей.

«Меня крайне беспокоит и распространение фейков, и оскорбление госсимволов, — отметил глава комиссии ОП. — Я возмущен тем, что реакции на наши запросы — ноль, и не стесняюсь открыто об этом говорить. Мне важны даже не ответные письма от различных контролирующих органов: мне важен результат!»

А вот результата-то Фонд защиты национальных ценностей пока не видит, отмечает собеседник ФАН.

«Все эти фейки, против которых мы боремся, по-прежнему «работают», их никто и не думает прикрывать. Это же касается и оскорбления госсимволов. У меня огромная коллекция ссылок на подобные материалы: в нашем фонде работает специальная мониторинговая группа, которая собрала три полных диска данных. Все эти данные мы направили в генпрокуратуру».

По словам Малькевича, собранные фондом данные посвящены как фейкам, так и оскорблениям госсимволов.

«Все эти оскорбительные по отношению к нашим государственным символам картинки так и живут себе в соцсетях, и, похоже, никто по этому поводу особо не напрягается. Хотя еще раз подчеркну: во всем мире такие нарушения достаточно сурово наказываются, и при этом никто по этому поводу, как говорится, «не петюкает»! Напомню историю, как некий рэпер оскорбил короля Испании и чуть не сел за это в тюрьму», — говорит собеседник ФАН.

По словам Малькевича, на Западе никто в подобных случаях не возмущается и не называет такие меры покушением за свободу слова.

«Мы в России приняли весьма и весьма либеральный закон, у нас никто не приравнивает чиновников к госсимволам, речь идет исключительно о гимне, флаге и гербе страны. Так вот, среди того, что мы отправили в генпрокуратуру, был текст гимна России, полностью переписанный матерным языком в исключительно циничной форме. И это не единственный подобный случай. И мне приятно упомянуть, что в опросах, которые я провожу на своих страницах в соцсетях, большинство моих подписчиков высказывается за наказание за подобные деяния», — говорит глава Фонда защиты национальных ценностей.

Это миф, раздуваемый некими силами, что этим законом власти якобы пытаются запретить критиковать чиновников, говорит Малькевич.

«Ничего подобного в этом законе нет, и наш фонд готов помогать выполнять распоряжение президента РФ Владимира Путина не допускать перегибы при исполнении закона. А то у нас есть немало материалов, как мелкие чиновники пытаются при помощи этого закона сводить счеты с критиками. Так вот: никто им этого не позволит. Но когда речь идет о глумлении над нашими символами, когда чуть ли не половые органы и свастику пририсовывают к нашему флагу, этого допускать нельзя! На Западе за такое наказывают весьма сурово, и никто рук там по этому поводу не заламывает», — резюмировал Александр Малькевич.

Ранее появилась информация, что Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) начинает мониторинг правоприменительной практики законов о фейковых новостях и об оскорблении госсимволов.

Законы, предусматривающие штрафы за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов, вступил в силу с 29 марта 2019 года. Ограничения касаются в том числе интернет-изданий, а также социальных сетей.