Поклонники раскритиковали новый образ Кети Топурии за «косой» взгляд

Москва, 4 июля. Идея солистки группы «А'Студио» Кети Топурия предложить поклонникам выбрать лучшее фото в Instagram оказалась неудачной: пользователи не оценили внешность звезды, раскритиковав ее новый образ.

Топурия опубликовала в Instagram две фотографии в новом образе. Певица поинтересовалась у подписчиков, какой из них лучше: цветной или черно-белый. Поклонники же пришли к выводу, что оба снимка не заслуживают внимания.

Как сообщает «Экономика сегодня», фанаты раскритиковали внешность Топурии. По их мнению, взгляд певицы кажется на снимках «косым», а губы неестественно большими. Некоторые даже предположили, что артистка ранее прошла через некие косметологические процедуры.

По мнению фанатов, естественная внешность Топурии куда более привлекательная, чем новый образ. Пользователи упрекнули звезду за попытку соответствовать трендам Instagram.

«Фотка не айс, глаз косит и лицо вытянуто(( А так вы красотка», — пишет пользователь под ником alena_blau.

«ООО, тоже себе губы сделала сильно… Зачем? Ты красивая нереально!!!! Но зачем губы делать?» — спрашивает dmitryzhelenkov.

«Как будто не Вы… Странные фотки», — считает liza198764.

«Без обид, но я испугался», — написал valeriyl1691.

«Вы мне ооочень нравитесь, но на этой фотографии вы как будто косая», — критикует певицу naz__murad.

Ранее от поклонников досталось певице Ани Лорак. Критике подвергся ее снимок в соцсети, где певица, одетая в короткую юбку и черную полупрозрачную майку, сидит босиком на ступенях дома.

Большинство фанатов, как всегда признавались в любви своему кумиру. Однако появились и те, кто резко раскритиковал артистку за слишком «черный» загар. Лорак сравнивали с «курочкой гриль из фаст-фуда», называя внешний вид певицы «ужасно грязным».

Незадолго до этого Алла Пугачева предстала перед поклонниками в необычном «ажурном» образе. Instagram-канал Burobeauty опубликовал фотографию артистки, на которой она позирует в полупрозрачной блузке. Новый имидж певицы, которая прежде предпочитала свободные балахонистые одежды, рассорил ее фанатов. Одни осудили «молодящуюся старуху» и даже разглядели просвечивающие сквозь блузку «складки жира». Другие, напротив, похвалили примадонну за то, что даже в 70 лет она выглядит очень молодо и свежо.