Лидер «Оппозиционной платформы» заявил, что украинцы разочарованы в Зеленском

Киев, 4 июля. Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что украинцы разочарованы в новом президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом украинский парламентарий рассказал в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Украинцы начинают прозревать от той лжи, которую мы увидели за последние 30 дней. Люди увидели, что человек, за которого проголосовали 73% избирателей и который обещал всем мир, сегодня уводит страну в НАТО, МВФ и, самое главное, собирается продать землю Украины», — добавил Рабинович.

Он также добавил, что украинские националисты ежедневно совершают не менее 15 нападений на представителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». При этом полиция и власти предпочитают не обращать внимания на эти инциденты.

«Действующая власть закрывает глаза на эти бесчинства националистов и радикалов», — пояснил Рабинович.

Он также добавил, что нападения на оппозиционных депутатов происходят по всей Украине. По словам Рабиновича, националисты действуют открыто не от имени главы МВД Украины Арсена Авакова, а с молчаливого согласия нового президента Владимира Зеленского. Нынешняя ситуация свидетельствует о том, что Аваков и Зеленский «в сговоре с националистами».

Ранее Харьковский городской совет проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова, что вызвало негативную реакцию со стороны представителей партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

После этого украинские националисты устроили жуткое «представление» на площади у горсовета Харькова. Радикалы установили на площади виселицы, на которых были подвешены чучела депутатов, поддержавших переименование улицы. Кроме того, националисты «возложили» у стен мэрии поминальные венки и цветы с портретами депутатов.