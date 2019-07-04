Ущерб по делу экс-главы «Автодор» превышает 2 млрд рублей

Москва, 4 июля. Экс-руководитель компания «Автодор» Сергей Кельбах нанес государству ущерб свыше 2 млрд рублей. Об этом проинформировали в СК РФ.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями возбуждено против бывшего председателя правления госкомпании «Автодор» Кельбаха. Известно, что расследование связано с расходованием авансовых платежей при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Подозреваемому грозит до десяти лет тюремного заключения.

Согласно данным следствия, два года назад Кельбах направил более 2 млрд рублей одной из компаний, которые были заняты в строительстве ЦКАД. А в 2015 году эта же компания по его указанию получила из госбюджета еще 3,9 млн рублей. Кроме того, Кельбах обвиняется в незаконной выплате еще одной организации 132 млн рублей за проведение работ, связанных с разработкой документации по ЦКАД.

В настоящее время следствие ведет проверку и выясняет, причастен ли экс-глава «Автодора» и к другим историям, связанным с коррупцией.