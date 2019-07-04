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Мильская призвала ограничить использование гаджетов в российских школах

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Мильская призвала ограничить использование гаджетов в российских школах

Москва, 4 июля. Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей предложила ограничить использование мобильных телефонов в школах.

Во время выступления на заседании Мильская привела данные Лиги безопасного Интернета. Специалисты выяснили, что современные дети уже с трех лет начинают взаимодействовать со смартфоном. К 11 годам персональные гаджеты есть уже у 97% детей.

Руководитель центра обратила внимание, что в настоящее время использование мобильных телефонов учениками в школах никак не ограничено. Однако устройства отвлекают детей от занятий, мешают учителям проводить уроки. Кроме того, современный школьник предпочитает проводить перемены в компании смартфона, который практически заменил ему живое общение.

Ситуацией обеспокоены не только учителя, но и родители школьников. Это доказывает исследование ВЦИОМ, которое было проведено в сентябре прошлого года. По данным социологов, 83% россиян убеждены, что смартфоны мешают школьникам учиться. Три четверти респондентов положительно отозвались об идее запретить использование гаджетов во время занятий. Больше половины участников опроса (69%) выразили мнение, что ограничения положительно скажутся на учебном процессе.

Мильская призвала ограничить использование гаджетов в российских школах

Проанализировав данные ВЦИОМ, Мильская обратилась с предложением к главе министерства просвещения России Ольге Васильевой о введении правил использования мобильных телефонах в школах.

«Предлагаю включить в проект поручения по итогам сегодняшнего заседания пункт: о поручении министерству просвещения России изучить вопрос о необходимости ограничения использования мобильных устройств во время занятий в школах», — заявила она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала это предложение. Она вместе с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым и главой Российской академии образования Юрием Зинченко выступила за создание рабочей группы, которая определит соответствующие правила поведения в школе.

Одобрительно отозвалась об инициативе Мильской и спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Она отметила, что многие школьники пользуются дорогостоящими устройствами, безопасность которых в учебных заведениях гарантировать не могут.

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Автор: Сергей Петров
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