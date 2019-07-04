Стало известно, когда состоится саммит РФ, Турции и Ирана по Сирии

Анкара, 4 июля. Саммит лидеров России, Турции и Ирана по урегулированию ситуации в Сирии планируется провести в Турции в середине августа. Об этом сообщил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Саммит Турция — Россия — Иран по сирийскому урегулированию пройдет в августе. Он будет организован нашим президентом в Турции», — заявил Калын в эфире телеканала NTV.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Интерфаксу» подтвердил проведение саммита по Сирии в середине августа. Песков отметил, что в настоящий момент идет подготовка к встрече лидеров РФ, Ирана и Турции.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН. За несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в стране, прекращению огня и возврату к мирной жизни, а также созданию зон деэскалации.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что он находится в постоянном контакте с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава РФ добавил, что партнерство России с Турцией находится на стратегическом уровне.

1 Организация запрещена на территории РФ.