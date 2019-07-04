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В офисе Голиковой отреагировали на сообщения СМИ о самолете для Минздрава

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В офисе Голиковой отреагировали на сообщения СМИ о самолете для Минздрава

Москва, 4 июля. Правительство России не принимало решений о приобретении иностранного самолета. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Ранее ряд СМИ распространил сообщения, что глава Минздрава Вероника Скворцова обратилась в Кабмин с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного министерству здравоохранения, французский самолет Falcon 7X. Пресс-служба министерства здравоохранения РФ сообщила, что самолет Falcon 7X наиболее подходит по техническим характеристикам для санавиации, а имеющееся в распоряжении ФМБА воздушное судно в данный момент не может использоваться.

В офисе Голиковой отреагировали на сообщения прессы о воздушном судне для Минздрава.

«Правительство никогда не принимало решений о приобретении судна иностранного производства», — сказали в секретариате Голиковой в комментарии РИА Новости.

В офисе вице-премьера пояснили, что давалось поручение проработать вопрос о покупке российского самолета, который оснащен медицинским модулем и необходимым оборудованием для проведения санитарно-авиационной эвакуации граждан.

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Автор: Регина Пак
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