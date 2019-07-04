Запрет на ввоз испанского хамона продлили до 2020 года

Москва, 4 июля. Кабмин РФ продлил запрет на ввоз на территорию России отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия до 31 декабря 2020 года. Соответствующее постановление вступило в силу в четверг.

Запрет на ввоз касается продукции из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Ограничения стали ответом на санкции, введенные этими странами против России. В список запрещенных к ввозу сельхозпродуктов попали свиньи, мясо крупного рогатого скота, рыбная продукция, хамон, некоторые виды колбас и другие изделия.

Как отметил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Сергей Лисовский, запрет на ввоз продукции компенсируется импортозамещением. По словам Лисовского, рассматривать смягчение запрета возможно после того, как западные страны отменят антироссийские санкции.

«Не вижу необходимости отказываться от подобных шагов, как не вижу и того, чтобы от них страдало население России», — заявил Лисовский в комментарии «Парламентской газете».

Санкции против РФ впервые были введены в 2014 году. Москва ответила на антироссийские ограничения зеркально и также ввела санкции. По данным Росстата, за время действия санкций доля импортной продукции снизилась с 36% до 22%.